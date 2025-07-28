Вице-губернатор Корабельников проведет прямую линию 31 июля

Следующим гостем прямого эфира с членами правительства Петербурга станет вице-губернатор Алексей Корабельников. Он будет отвечать на вопросы горожан на телеканале "Санкт-Петербург" вечером 31 июля, сообщил губернатор Александр Беглов.

В зону ответственности Корабельникова входит финансовый блок, комитет по контролю за имуществом, а также комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Вопросы для прямой линии будут собирать на странице вице-губернатора "ВКонтакте", а также по телефону 8 (812) 246-79-49. Сам эфир состоится в 20:00.

Предыдущим участником прямой линии стал вице-губернатор Сергей Кропачев, который курирует в городе вопросы энергетического блока. Тогда чиновник рассказал о подготовке к отопительному сезону и заявил о готовности сетей теплоснабжения к сентябрю.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру