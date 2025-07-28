Генпрокуратура: "Аэрофлот" подвергся хакерской атаке

Причиной сбоя в информационной системе компании "Аэрофлот" стала хакерская атака, заявили в Генеральной прокуратуре 28 июля. Инцидент вызвал задержку и отмену рейсов в аэропорту "Шереметьево". После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).

"По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в терминалах аэропорта работает мобильная приемная прокуратуры, которая принимает обращения пассажиров о соблюдении их прав. Еще ведомство открыло горячую линию.

Тем временем в самой авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что в компании проводят вынужденную корректировку расписания полетов. За актуальной информацией можно следить с помощью онлайн-табло аэропортов вылета. Пассажирам отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты или переоформить документы после возобновления работы информационной системы. Сейчас над восстановлением работы сервисов трудится команда специалистов.

Напомним, утром "Аэрофлот" заявил об отмене почти полусотни рейсов, в том числе следовавших между Москвой и Петербургом, из-за технического сбоя.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру