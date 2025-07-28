Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петербург отменены из-за технического сбоя

Авиакомпания "Аэрофлот" 28 июля отменила 42 рейса в связи со сбоем информационных систем, сообщила пресс-служба организации. Среди отмененных вылетов - три рейса между Москвой и Петербургом.

Речь идет о рейсах SU012/013, SU010/011 и SU008/009 маршрутом Москва – Петербург – Москва. Помимо них, были отменены вылеты из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минводы, Мурманск, Омск, Орск, Оренбург, Пермь, Самару, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск. Кроме того, "Аэрофлот" отменил четыре международных рейса: один в Ереван и три в Минск.

В публикации пресс-службы компании призвали пассажиров следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Кроме того, в "Аэрофлоте" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт, чтобы избежать скопления людей.

В пресс-службе компании добавили, что оформленный ранее багаж они могут получить в зале выдачи багажа аэропорта. Пассажиры отмененных рейсов также могут оформить возврат средств или переоформить вылет в течение 10 дней.

Напомним, днем ранее, 27 июля, в Петербургом аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за введенного в Ленобласти режима воздушной опасности из-за атаки БПЛА. Задержаны на вылет оказались 57 рейсов, еще 22 рейса направлены на запасные аэродромы. Тогда telegram-канале воздушной гавани призвали пассажиров отмененных рейсов и встречающих покинуть здание аэровокзала, однако позднее распространенное сообщение было удалено.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру