Пассажиров отмененных рейсов попросили покинуть Пулково

Аэропорт Пулково призвал пассажиров отмененных рейсов и встречающих покинуть здание аэровокзала, просьба опубликована 27 июля в telegram-канале воздушной гавани. По сообщению аэропорта, всего задержаны на вылет 57 рейсов, еще 22 рейса направлены на запасные аэродромы.

В самом терминале приостановлены регистрации на рейсы, проход пассажиров в чистую зону ограничен.

"В связи с этим убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково", — говорится в распространенном сообщении.

Утром воскресенья в Ленинградской области объявили режим воздушной опасности из-за атаки БПЛА, в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сообщению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сбить удалось более 10 беспилотников. Из-за падения обломков пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

UPD: Аэропорт удалил распространенное сообщение. Сама воздушная гавань открыта для вылета рейсов, сообщили в Росавиации.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру