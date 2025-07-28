В Петербурге зарегистрировали дело из-за случая туберкулеза в лагере "Военмех"

Ленинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении ООО "ГорЗдрав" по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 28 июля. Оно связано с закрытием детского оздоровительного лагеря "Военмех" из-за выявленного случая туберкулеза среди персонала

Как говорится в публикации, 17 июля в Центре гигиены и эпидемиологии по Петербургу и Ленинградской области зарегистрировали случай диссеминированного туберкулеза легких МБТ (+), аденогенного в фазе инфильтрации и распада, экссудативного плеврита у одного из сотрудников ДОЛ "Военмех". При этом в конце апреля "ГорЗдрав" выдал работнику заключение об отсутствии медицинских противопоказаний.

В связи с этим было проведено расследование, в ходе которого были выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия населения, был составлен соответствующий протокол (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц – штраф до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности учреждения на срок до 90 суток. Материалы дела были переданы судье.

Напомним, о временном закрытии лагеря "Военмех" в Выборгском районе Ленобласти стало известно 18 июля. Отдыхавших в нем детей перевели в другие летние лагеря.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру