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Новости 28 июля 2025, 19:55

На красной ветке метро приостанавливали движение по техническим причинам

фото ЗакС политика На красной ветке метро приостанавливали движение по техническим причинам

Движение поездов на севере красной ветки петербургского метрополитена 28 июля временно приостанавливали по техническим причинам. Об этом сообщали в пресс-службе петербургской подземки.

"Движение поездов от станции "Девяткино" до станции "Площадь Ленина" временно приостановлено по техническим причинам", - говорится в публикации пресс-службы от 18:48.

В 18:53 в Telegram-канале метрополитена добавили, что движение поездов от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино" и от станции "Площадь Ленина" до станции "Проспект Ветеранов" осуществляется с увеличенным интервалом. Сообщение о восстановлении движения поездов появилось в 19:05.

По данным "Фонтанки.ру", причиной могла стать поломка поезда на перегоне между станциями "Академическая" и "Политехническая". Как рассказал изданию мужчина, находившийся в этом составе, поезд резко остановился в тоннеле. После этого состав несколько раз попытался продолжить движение, но безуспешно. Тогда машинист сообщил пассажирам по громкой связи, что пытается устранить причину поломки. 

Напомним, в начале июля движение поездов останавливалось на севере синей ветки петербургского метрополитена – от станции "Удельная" до станции "Петроградская. Тогда причиной стал неисправный вагон. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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