На красной ветке метро приостанавливали движение по техническим причинам

Движение поездов на севере красной ветки петербургского метрополитена 28 июля временно приостанавливали по техническим причинам. Об этом сообщали в пресс-службе петербургской подземки.

"Движение поездов от станции "Девяткино" до станции "Площадь Ленина" временно приостановлено по техническим причинам", - говорится в публикации пресс-службы от 18:48.

В 18:53 в Telegram-канале метрополитена добавили, что движение поездов от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино" и от станции "Площадь Ленина" до станции "Проспект Ветеранов" осуществляется с увеличенным интервалом. Сообщение о восстановлении движения поездов появилось в 19:05.

По данным "Фонтанки.ру", причиной могла стать поломка поезда на перегоне между станциями "Академическая" и "Политехническая". Как рассказал изданию мужчина, находившийся в этом составе, поезд резко остановился в тоннеле. После этого состав несколько раз попытался продолжить движение, но безуспешно. Тогда машинист сообщил пассажирам по громкой связи, что пытается устранить причину поломки.

Напомним, в начале июля движение поездов останавливалось на севере синей ветки петербургского метрополитена – от станции "Удельная" до станции "Петроградская. Тогда причиной стал неисправный вагон.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру