Движение на севере синей ветки приостанавливали из-за неисправного вагона

Утром 8 июля на синей ветке петербургского метрополитена останавливали движение поездов на участке от станции "Удельная" до станции "Петроградская. Как сообщили в пресс-службе подземки, причиной стал неисправный вагон.

"Движение поездов на участке от станции "Удельная" до станции "Петроградская" остановлено. От станции "Парнас" до станции "Удельная" поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в публикации петербургского метрополитена около 08:30.

Позднее в пресс-службе добавили, что причиной стал неисправный состав. Около 08:40 служба Аварийных формирований приступила к работе по организации его движения. Полностью движение поездов на ветке было восстановлено к 08:50.

Как рассказали "Деловому Петербургу" очевидцы, один из поездов резко затормозил между станциями "Пионерская" и "Черная речка". После этого в вагоне возник запах жженой резины и "что-то стучало". Собеседница "Фонтанки.ру" добавила, что поезд мог простоять в тоннеле около 20 минут.

Из-за остановки движения на вход закрывались сразу пять станций: "Пионерская", "Удельная" "Проспект Просвещения", "Парнас" и "Озерки". Первой к работе в штатном режиме вернулась станция "Парнас" - об ее открытии сообщили в 08:48. Около 08:55 на вход стали доступны "Пионерская" и "Озерки", а в 08:57 сообщили о возобновлении работы "Удельной" и "Проспекта Просвещения".

Напомним, в конце апреля движение поездов приостанавливалось на юге синей ветки метро от станции "Технологический институт" до станции "Купчино". Тогда причиной также стал неисправный состав. Поезда не ходили на этом отрезке линии около часа. Позднее прокуратура метрополитена организовала проверку в связи с остановкой движения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру