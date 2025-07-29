Ночью в Кингисеппском районе уничтожили БПЛА

В ночь на 29 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области сбили беспилотник, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, добавил губернатор.

Режим воздушной опасности в небе над Ленобластью вводили с 3:23 до 4:07. Власти региона предупредили о возможном снижении качества мобильной связи. Сообщение об уничтоженном беспилотнике появилось в канале губернатора а 3:37.

Информацию о перехваченном и уничтоженном БПЛА в небе над Ленобластью также подтвердили в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что всего за ночь над территорией России сбили 74 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Более 40 из них - на территории Брянской области.

Напомним, 27 июля Ленинградская область подверглась беспрецедентной атаке беспилотников. Всего за сутки сбили и уничтожили 51 БПЛА. В результате пожара из-за упавших обломков погиб мужчина. Еще трое человек обратились за помощью к медикам. Губернатор пообещал оказать поддержку всем пострадавшим, включая близких погибшего.

Константин Леньков