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Новости 29 июля 2025, 12:10

На строительство спусков на четырех новых станциях метро потратят до 18 млрд рублей

фото ЗакС политика На строительство спусков на четырех новых станциях метро потратят до 18 млрд рублей

АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) ищет подрядчика на разработку документации и строительство наклонных ходов на четырех станциях метро Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, обратила внимание "Фонтанка.ру" вечером 28 июля. На эти работы компания готова выделить до 18,5 млрд рублей.

Конкурс был объявлен 28 июля. Речь идет о разработке проектной и рабочей документаций, а также о строительстве четырех наклонных ходов на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Все эти работы должны быть выполнены до июня 2029 года.

При этом, согласно документации, наклонный ход на станции "Броневая" должен быть готов до 14 марта 2027 года, на станции "Заставская" - до 19 декабря 2027 года, на станции "Боровая" - до 24 сентября 2028 года и на станции "Каретная" - до 30 мая 2029 года.

Прием заявок на конкурс продлится до 13 августа. Подведение итогов состоится 21 августа.

Напомним, первый участок Красносельско-Калининской линии от "Юго-Западной" до "Путиловской" должны открыть в 2025 году. В середине мая губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе своего выступления перед депутатами городского Заксобрания сообщил, что на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" ведется прокладка тоннелей

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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