На строительство спусков на четырех новых станциях метро потратят до 18 млрд рублей

АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) ищет подрядчика на разработку документации и строительство наклонных ходов на четырех станциях метро Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, обратила внимание "Фонтанка.ру" вечером 28 июля. На эти работы компания готова выделить до 18,5 млрд рублей.

Конкурс был объявлен 28 июля. Речь идет о разработке проектной и рабочей документаций, а также о строительстве четырех наклонных ходов на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Все эти работы должны быть выполнены до июня 2029 года.

При этом, согласно документации, наклонный ход на станции "Броневая" должен быть готов до 14 марта 2027 года, на станции "Заставская" - до 19 декабря 2027 года, на станции "Боровая" - до 24 сентября 2028 года и на станции "Каретная" - до 30 мая 2029 года.

Прием заявок на конкурс продлится до 13 августа. Подведение итогов состоится 21 августа.

Напомним, первый участок Красносельско-Калининской линии от "Юго-Западной" до "Путиловской" должны открыть в 2025 году. В середине мая губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе своего выступления перед депутатами городского Заксобрания сообщил, что на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" ведется прокладка тоннелей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру