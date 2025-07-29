В Тихвине задержали подозреваемую в организации работы экстремистской организации

Правоохранители задержали 51-летнюю жительницу Тихвина по подозрению в организации работы ячейки запрещенной в России экстремистской организации, сообщила 29 июля пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области. Было возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, местная жительница якобы была организатором работы местной ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории России решением Самарского областного суда 16 июня 2022 года. У женщины прошел обыск, в его ходе силовики изъяли документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственный отдел по Тихвину возбудил уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Подозреваемая была задержана, в ближайшее время ей намерены предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следствие будет просить у суда заключить задержанную под стражу.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Петроградский районный суд Петербурга арестовал основателя сервиса по доставке продуктов iGooods Григория Куниса по делу о финансировании экстремистской деятельности (282.3 УК РФ). Всего он перечислил организации, признанной экстремистской, порядка 3,5 тысячи рублей.

фото: ЗАКС.Ру