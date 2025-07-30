Депутаты рассказали, на что посмотреть в прибрежных районах Петербурга

Фото ЗАКС.Ру

ЗАКС.Ру решил опросить депутатов Законодательного собрания об их любимых местах в Петербурге, которые они готовы посоветовать для посещения и жителям города, и туристам. Своими рекомендациями поделились Михаил Барышников из Петродворцового района, Александр Ходосок из Курортного района, а также Константин Чебыкин из Василеостровского района.

Депутат Михаил Барышников, Петродворцовый и часть Красносельского районов:

- Если вы хотите насладиться великолепием русской природы, восстановить силы и зарядиться энергией, непременно отправляйтесь на Дудергофские высоты и прогуляйтесь по уникальной экологической тропе! Живописные пейзажи, свежий воздух, удивительные виды и возможность ощутить единство с природой.

Ещё одно прекрасное, но уже рукотворное место создано в Стрельне благодаря программе "Комфортная городская среда". Сквер "Стрельнинская бухта" на берегу Финского залива быстро завоевал популярность среди горожан и гостей района. Тихие уголки сквера идеально подходят для медитаций. Минус — нет пляжа, но когда-нибудь он обязательно появится. Здесь есть зоны для пикников, туалеты и освещение, качели и лежаки. Я предлагал сделать душевые кабинки, чтобы можно было освежиться. Для любителей активного образа жизни есть пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки. Кроме того, в сквере регулярно проходят различные мероприятия.

Вне всякой конкуренции остаётся мой родной Петергоф. Среди новых достопримечательностей, пожалуй, выделю сквер на Торговой площади возле собора Петра и Павла. Сквер с единственным в городе уникальным светомузыкальным фонтаном и скульптурой "Фонтанщик". Эта зона стала местом притяжения и истинным символом города фонтанов. Где, как не в Петергофе, должна прославляться профессия человека, заставляющего фонтаны работать. Сегодня этот сквер привлекает жителей, возможностью отдохнуть на лавочках под звуки классической музыки и сделать прекрасные фотоснимки. Особенно облюбовали эту локацию новобрачные и дети.











Депутат Александр Ходосок, Курортный и Кронштадтский районы:

- Зеленогорский парк культуры и отдыха и Золотой пляж. Зоны отдыха, общественные пространства, сделанные по программе "Комфортная городская среда". И тенечек в эту жару в Зеленогорском парке доставит сплошное удовольствие. В целом, пляжи Курортного района в этом году как никогда замечательны, потому что последние два года проведена очень большая работа администрацией Курортного района и их учреждением "Курортный берег" для приведения всей этой территории в то комфортное состояние, которое соответствует требованиям горожан и туристов.

Что касается Кронштадта, там тоже проведена достаточно большая работа. Сегодня он выглядит очень комфортно. Это и Якорная площадь, это и остров Фортов… — это места, которые являются центром притяжения и горожан, и туристов.

Понятно, что работы много, в том числе еще и по устройству тех же пляжей, в сторону Ушково, к примеру. До Ушково уже добрались, там есть пляж детский такой. Очень хорошие, замечательные места есть в Молодежном, они недооценены, это 100%. И в Смолячково, там есть вопросы имущественного характера немножко, в ближайшее время, думаю, их там немного подразрулят. Там требуется, конечно, взаимодействие различных органов власти, потому что там и леса, и вода, и земля, и береговая линия. Эта территория, она еще не до конца освоена, а так места там тоже очень прекрасные.

Я в общем-то и любитель в парк сходить, почему бы и нет. Ну как бы по пляжам особо не хожу, только так, с точки зрения посмотреть, как там сделано благоустройство и насколько это все комфортно.











Депутат Константин Чебыкин, Василеостровский район:

- Во-первых, самое сердце Васильевского острова, очень любимое мною место, я думаю, как и многими православными, ленинградцами, петербуржцами — это часовня Святой блаженной Ксении Петербургской. Очень часто бываю и всем советую, конечно же, прийти. Особенно православным верующим. Я думаю, что это для них очень святое место для всех, да и для всех нас. Это номер один.

Второе место, которое я очень люблю — это набережная Лейтенанта Шмидта. Там располагается Морской корпус Петра Великого, который я закончил. Там находится и музей подводной лодки, и "Красин" там, и Горный университет. Также там расположено постоянное место швартовки "Юного Балтийца". Очень красивое место.

Кроме того, конечно, набережная реки Смоленки. Я очень люблю реку Смоленку. Это уникальное, на самом деле, и очень красивое место. Прогуляться вдоль набережной я тоже всем советую, кто окажется на Васильевском острове.











Проект "Петербургские маршруты" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга