В петербургском метро снова раздают воду из-за жары

На восьми станциях Петербургского метрополитена продолжается бесплатная раздача питьевой воды, сообщили 30 июля в telegram-канале подземки.

Получить воду смогут пассажиры станций: "Площадь Ленина" (вестибюль 1), "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская". В метрополитене отмечают, что это наиболее востребованные станции.

В случае ухудшения самочувствия из-за жаркой погоды пассажирам рекомендуют обращаться за помощью через работников метрополитена или на стойках передачи тревожной информации.

Раздача питьевой воды в Петербурге в связи с погодными условиями проводится уже несколько дней.

До девяти часов вечера 30 июля в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары, как сообщили в пресс-службе Смольного. Гостям и жителям города рекомендуют носить головные уборы, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания организма. Жаркая погода прогнозируется и на 31 июля. Столбик термометра может подняться до +31 градуса тепла, при этом в городе местами возможны грозы.

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