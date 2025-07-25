В петербургском метро снова раздают воду из-за жары

Петербургский метрополитен второй день подряд бесплатно раздает пассажирам питьевую воду из-за жары, сообщила пресс-служба городской подземки 25 июля. В городе объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за высокой температуры.

Раздача воды осуществляется на наиболее востребованных у пассажиров станциях. На красной ветке метрополитена воду можно получить в вестибюле 2 "Проспекта Ветеранова" и вестибюле 1 "Площади Ленина". На синей линии раздача воды осуществляется на станциях "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская" и "Сенная площадь", а на оранжевой – на "Достоевской" и "Ладожской". Наконец, на зеленой и фиолетовой ветках воду раздают на станциях "Маяковская" и "Адмиралтейская" соответственно.

В публикации метрополитена подчеркнули, что сотрудники подземки проводят мониторинг показателей температуры, чтобы вовремя скорректировать список станций, где осуществляется раздача воды. В пресс-службе отметили, что в случае ухудшения самочувствия пассажиры могут воспользоваться стойками передачи тревожной информации или обратиться к работникам метро.

Ранее в пресс-службе Смольного сообщили, что в Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Он продлится четыре дня – до 21 часа 29 июля. На этот период петербуржцам рекомендовали не выходить из дома без головного убора, отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, чаще находиться в тени и пить достаточно жидкости.

Напомним, днем ранее, 24 июля, в петербургском метро также осуществлялась раздача питьевой воды. Ее раздавали на тех же станциях, что и 25 июля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру