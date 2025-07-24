В метро Петербурга стали бесплатно раздавать воду на 10 станциях

Петербургский метрополитен объявил 24 июля о раздаче бесплатной питьевой воды на 10 станциях, информация об этом появилась в социальных сетях подземки. Как следует из публикации, причиной этого послужило повышение температуры в городе.

"В связи с существенным повышением температуры воздуха Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях", — говорится в распространенном сообщении.

Пассажиры могут получить питьевую воду на станциях "Адмиралтейская", "Горьковская", "Достоевская", "Ладожская", "Маяковская", "Петроградская", "Проспект Просвещения", "Сенная площадь", а также в вестибюле № 1 станции "Площадь Ленина" и в вестибюле № 2 станции "Проспект Ветеранов".

В публикации отмечается, что метрополитен постоянно мониторит показатели температуры и корректирует при необходимости список станций. Пассажирам в случае недомогания рекомендуют пользоваться стойками тревожной информации или же обращаться к работникам метрополитена.

Отметим, что к такой практике подземка прибегает не впервые. В прошлом году пресс-служба метро уведомляла об этом в конце июня и в начале июля.

UPD: По состоянию на 17:30 раздача воды продолжается на станциях "Горьковская", "Достоевская", "Ладожская", "Маяковская" и "Петроградская", сообщили в метрополитене Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру