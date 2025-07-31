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Новости 31 июля 2025, 11:18

Смольный может получить право оценивать накопленный вред экологии

фото ЗакС политика Смольный может получить право оценивать накопленный вред экологии

Правительство Петербурга может получить право исследовать и оценивать объекты накопленного вреда окружающей среде, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Законодательного собрания. Инициатива предусматривает внесение поправок в действующий Экологический кодекс Петербурга.

Законопроект внес губернатор Александр Беглов, предложив расширить полномочия Смольного в области охраны окружающей среды. Предполагается, что чиновники по согласованию с уполномоченным федеральным органом будут вправе "осуществлять обследование и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде".

При этом оценка и обследование воздействия накопленного вреда на жизнь и здоровье граждан в сферу компетенции Смольного входить не будет. Из пояснительной записки к проекту следует, что он направлен на приведение городского законодательства в соответствие с федеральным.

В соответствии с федеральным законом "Об охране окружающей среды", региональные и муниципальные власти вправе собирать и анализировать сведения о территориях, "на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность". При оценке выявляется объем или масса загрязняющих веществ либо отходов производства, а также их виды. Кроме того, определяется площадь территорий и компонентов природной среды, испытывающих негативное воздействие, а также степень испытываемого вреда.

Ранее в июле группа депутатов представила поправки в Экологический кодекс, касающиеся защиты атмосферного воздуха в Петербурге. В соответствии с предложением, Смольный получит право оповещать предприятия о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Получатели сообщений должны будут снижать уровень выбросов в атмосферу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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