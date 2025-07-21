В ЗакС внесли законопроект о защите атмосферного воздуха

Правительство Петербурга может получить дополнительные полномочия по охране атмосферного воздуха, соответствующий законопроект появился 17 июля на сайте Законодательного собрания. Поправки вносятся в Экологический кодекс Петербурга, их суть сводится к вопросу оповещения предприятий о плохой погоде.

Согласно законопроекту, Смольный сможет определять порядок информирования предпринимателей об ожидаемом ухудшении погоды. Оповещения будут направлять компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые должны снижать выбросы вредных веществ в атмосферу в случае неблагоприятных погодных условий.

Авторы проекта ссылаются на положение федерального закона "Об охране атмосферного воздуха", в соответствии с которым региональные власти самостоятельно устанавливают порядок оповещения предприятий с выбросами в атмосферу о плохой погоде. Согласно действующей норме, при получении неблагоприятного прогноза предприниматели обязаны "проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Подписи под инициативой поставили депутаты Михаил Амосов, Всеволод Беликов, Ольга Герасина, Алексей Макаров, Любовь Менделеева, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Ранее на рассмотрение ЗакСа представили проект о наделении Смольного полномочиями по борьбе с клещами. По мысли авторов, реализация инициативы позволит защитить горожан от нападений клещей, которые являются разносчиками опасных заболеваний.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру