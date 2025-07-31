На Пивоварова* составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации

В Ленинский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении политика Андрея Пивоварова*, обратило внимание издание "Медиазона"**. Прокуратура составила на него протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 31 июля.

Поводом для составления протокола стало участие Пивоварова* в вечере памяти Бориса Немцова в Дюссельдорфе, а точнее — видеозапись со встречи, опубликованной на YouTube в начале апреля 2025 года. В прокуратуре выяснили, что мероприятие было проведено организацией, зарегистрированной в Германии. Деятельность этого объединения признана Минюстом нежелательной на территории России.

По статье об участии в деятельности нежелательной организации Пивоварову* может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если его признают виновным по административному делу, в будущем политику может грозить уголовное преследование по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). В материалах дела отмечается, что ранее Пивоваров за такое правонарушение к ответственности не привлекался.

Отметим, Пивоваров* покинул страну в августе 2024 года в результате крупного обмена заключенными между Россией и США. На родине политик отбывал наказание по уголовному делу по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Также на него уже составлялись административные протоколы по аналогичной статье. Он был помилован президентом Владимиром Путиным.

*Андрей Пивоваров внесен Минюстом в реестр иноагентов

**Издание "Медиазона" внесено Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру