В Госдуме предложили выдворять иностранцев за участие в предвыборной агитации

Депутаты Госдумы вместе с сенатором Еленой Афанасьевой разработали законопроект, предусматривающий административное выдворение иностранных граждан за участие в предвыборной агитации, сообщил 31 июля глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Карточка инициативы появилась в базе Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с действующим законодательством иностранным гражданам запрещено участвовать в избирательных кампаниях или кампания референдума в любом виде. При этом мигрантов якобы продолжают привлекать к предвыборной агитации.

"И все равно перед выборами наблюдаем или расклейку "нужных", или уничтожение "неугодных" агитматериалов плюс захламление почтовых ящиков жителей домов рекламой кандидатов. И многие "управляйки" привлекают к этим нехитрым процедурам именно мигрантов…", - говорится в публикации Нилова.

По мнению депутатов, участие иностранцев в агитации может стать инструментом для продвижения интересов других государств и иностранных организаций. Кроме того, такое явление может восприниматься россиянами как вмешательство во внутренние дела страны, что приводит к росту социальной напряженности.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают ввести административное выдворение иностранцев (за исключением граждан Беларуси) в качестве санкции за участие в выборах. Кроме того, депутаты предлагают увеличить размер административных штрафов за привлечение мигрантов к предвыборной агитации. Сейчас за подобное нарушение размер штрафа для граждан составит от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей, а для юрлиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить штраф для должностных лиц до 5-10 тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

При этом правительство России инициативу не поддержало. В отзыве кабмина отмечается, что в соответствии с действующим законодательством иностранцы, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципалитета, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане РФ. Кроме того, в законе также закреплено их право проводить агитацию на таких выборах.

Напомним, ранее Нилов также внес в Госдуму законопроект, запрещающий привлекать к проведению предвыборной агитации сотрудников бюджетной сферы. Правительство эту инициативу также не поддержало – в кабмине ее посчитали избыточной.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру