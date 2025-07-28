Нилов предложил запретить вовлекать бюджетников в предвыборную агитацию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 28 июля внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий привлекать к проведению предвыборной агитации сотрудников бюджетной сферы. Карточка инициативы появилась в думской базе 28 июля.

"Согласно действующему законодательству, трудовая деятельность должна основываться на принципах свободы и добровольности. Однако в периоды предвыборных кампаний некоторые работодатели злоупотребляют своими правами и полномочиями для принуждения работников к участию в предвыборной агитации в различных ее формах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Нилова, к участию в предвыборной агитации нередко привлекаются работники сферы ЖКХ. В пояснительной записке говорится, что им, по мнению автора проекта, нередко поручают распространять печатные агитационные материалы одного из кандидатов или же уничтожать агитационные материалы политических противников. Как добавляет Нилов, "общеизвестно", что в предвыборных митингах и демонстрациях участвуют и другие категории бюджетников, в частности, учителя и врачи.

Он отмечает, что, согласно российскому законодательству, участие в выборах и референдумах, а также проведение агитации к ним должны осуществляться "исключительно на добровольной основе". При этом депутат добавляет, что, согласно российскому Трудовому кодексу, запрещается принуждать сотрудников к работе, не прописанной в трудовом договоре, и под угрозой применения какого-либо наказания.

В связи с этим Нилов предлагает дополнить статью 4 ТК РФ положением, согласно которому запрещается привлекать работников к работе, не обусловленной трудовом договором, направленной на проведение предвыборной агитации и агитации по вопросам проведения референдума.

При этом правительство России посчитало введение такой нормы избыточным. Как говорится в отзыве кабмина на законопроект Нилова, общий запрет принудительного труда распространяется и на ситуацию, когда работодатель привлекает работника к агитационным мероприятиям против его воли. В документе подчеркивается, что в таких случаях работник может обратиться в госинспекцию труда, прокуратуру или суд.

Напомним, ранее Нилов стал одним из соавторов законопроекта, предлагающего молодым гражданам вступать в политические партии с 16 лет. По его словам, молодежь сейчас умнее и активнее, чем принято считать. При этом в 2024 году он уже выступал с подобной инициативой.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру