Беглов поздравил Ленобласть с днем основания

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Ленинградскую область с 98-летеим со дня ее образования. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Смольного 1 августа.

"Сегодня Ленинградская область — наш ближайший сосед и надежный партнер — отмечает свое 98-летие. От имени петербуржцев поздравляю жителей области с праздником! <…> Мы радуемся успехам соседей и всегда готовы поддержать. Желаю Ленинградской области уверенного развития и процветания. Всем жителям — здоровья, благополучия и успехов", - говорится в поздравлении Беглова.

Губернатор Петербурга отметил, что Ленобласть и Северная столица делят общую историю. Он напомнил, что самом продолжительным сражение Великой Отечественной войны стала Ленинградская битва, продлившаяся более трех лет. По словам Беглова, бои на Лужском рубеже, Невском пятачке, под Синявино и Тихвином являются общей памятью двух регионов, а символом единства выступает Дорога жизни через Ладогу.

Глава города дополнил, что сегодня Петербург и Ленобласть образуют единую агломерацию. Вместе два региона реализуют ряд масштабных проектов, включая строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, КАД-2, Широтной магистрали скоростного движения и ряд других.

Напомним, днем ранее, 31 июля, Беглов вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко возглавили заседание Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти. Так, по его итогу главы регионов договорились о создании единого рынка. В частности, было решено разработать соглашение о едином рабочем патенте для иностранных граждан, стоимость которого составила бы 8 тысяч рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру