Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Петербург, сообщил Telegram-канал "Пул Первого" 1 августа. В Россию Лукашенко отправился для встречи с президентом Владимиром Путиным.

По данным Telegram-канала, в ходе встречи Лукашенко и Путин должны будут обсудить российско-белорусские отношения, союзные проекты, международную повестку и тематику региональной безопасности. Разговор должен пройти в формате один на один. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это будет "неформальное общение".

В 11:13 "Пул Первого" сообщил, что глава Александр Лукашенко прибыл в Петербург. У самолета главу Беларуси встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Все не просто так в этой командировке", - подписали совместную фотографию политиков в Telegram-канале.

В 11:45 "Пул Первого" опубликовал видео, как взлетает вертолет, где, вероятно, находится Лукашенко. Куда отправился глава Беларуси - не уточняется.

Напомним, ранее Лукашенко в ходе встречи с делегацией Петербурга заявил, что не понимает недовольства петербуржцев зимней уборкой улиц в городе. При этом глава Беларуси сообщил о создании специальной коммунальной техники для узких улиц, которая, по его мнению, могла бы подойти Северной столице.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал "Пул Первого"