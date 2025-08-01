"Василеостровскую" закроют на вход из-за ремонта

Станция метро "Василеостровская" четыре дня будет недоступна на вход в связи с ремонтом стилобата, сообщила 1 августа пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Как говорится в публикации, вестибюль станции будет закрыт на вход 9, 10, 16 и 17 августа. В эти дни станции будет работать только на выход.

Причиной изменения режима работы вестибюля стал капитальный ремонт стилобата. В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" призвали петербуржцев и гостей города учитывать закрытие станции при планировании маршрута.

Напомним, в конце июня на реконструкцию закрылась станция метро "Парк Победы". Кроме того, с июня прошлого года идет реконструкция станции "Фрунзенская". Ожидается, что работы на обоих объектах завершатся в 2027 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру