Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Ленобласти с Днем образования региона, сообщила 1 августа пресс-служба администрации области. Ленинградская область была основана в этот день 98 лет назад.

В своем поздравлении Матвиенко отметила, что в истории региона было много героических моментов, а также выдающихся воинов, деятелей культуры и науки, которые прославили Россию. По ее словам, в регионе бережно относятся к культурному и историческому наследию, включающему в себя архитектурные и природные памятники.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Ленобласть активно развивается и реализуется крупные инфраструктурные проекты. В частности, регион является одним из лидеров по привлечению инвестиций. Отдельно выделила Матвиенко работу первого в СЗФО кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, расположенного во Всеволожске.

"Уверена, что жители региона будут и в дальнейшем активно участвовать в его судьбе, способствовать достижению общегосударственных целей. Желаю новых свершений и всего самого доброго", - завершила свое поздравление Матвиенко.

Напомним, ранее поздравление с Днем образование Ленобласти опубликовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил о связи между двумя регионами, в частности, о совместной работе над такими проектами, как строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, КАД-2, Широтной магистрали скоростного движения и т.д.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру