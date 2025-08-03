Бастрыкин заинтересовался жалобами на мигрантов в Горелово

Жалоба на мигрантов в одном из частных домовладений в Горелово на юго-западе Петербурга привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 3 августа в ведомстве. Главное следственное управление СК по Петербургу начало процессуальную проверку.

Обращение поступило в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте". Автор заявил о возможном нарушении миграционного законодательства со стороны местной жительницы.

"Собственница одного из частных домовладений сдает в аренду помещения в хозяйственных постройках мигрантам, которые могут находиться на территории страны незаконно", — пересказали суть обращения в Следкоме.

В публикации утверждается, что иностранцы будто бы проживают в антисанитарных условиях, не соблюдают режим тишины, а на соседних участках устроили свалку мусора.

Бастрыкин поручил руководителю петербургского ГСУ Павлу Выменцу доложить и ходе и результатах проверки. Контроль за выполнением проверки находится в центральном аппарате ведомства.

Вопросы миграции уже давно привлекают к себе внимание главы СК. В мае он проявил интерес к жалобе на иностранных работников Сенного рынка. До этого он заявил о росте преступности среди мигрантов по итогам начала 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет