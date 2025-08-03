Суд арестовал родителей, обвиняемых в смерти младенца

Московский районный суд арестовал до 30 сентября Ирину Костину и Игоря Солдатова по делу об убийстве малолетнего по предварительному сговору (пп. в, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила 3 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигуранты и их защитники просили назначить более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, не позднее вечера 1 августа Костина, "действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Солдатовым", неустановленным способом причинили смерть новорожденному ребенку на Березовой улице в Авиагородке.

Костина и Солдатов были задержаны 2 августа, тогда же им предъявили обвинение. Адвокат обвиняемой заявила в суде о том, что ее подзащитная не имела умысла на убийство ребенка, следует из публикации судебной пресс-службы.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, обстоятельства произошедшего привлекли к себе внимание главы СК Александра Бастрыкина, который затребовал доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

О случившемся накануне сообщило издание "Фонтанка". По информации журналистов, младенец появился на свет приблизительно в середине июня, это была девочка. Роды прошли на дому, ребенок жил около месяца, но в июле умер.

Андрей Казарлыга, фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга