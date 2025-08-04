Дрозденко хочет увеличить число работающих подростков в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил рассмотреть возможность расширения действия программы по трудоустройству подростков, сообщила 4 августа пресс-служба администрации региона. Соответствующее поручение он дал в ходе совещания правительства области по вопросу трудоустройства несовершеннолетних.

"Хорошая программа, нам надо её расширять. Необходимо рассмотреть возможность увеличить к 2027 году трудоустройство до 15–20 тысяч подростков в год. Сумма на поддержку не критичная, гораздо важнее социальный эффект от трудоустройства, занятости молодёжи и возможностей их привлечения к труду", - заявил Дрозденко в ходе встречи.

Он добавил, что подростков стоит трудоустраивать на "интересные предприятия", которые бы производили на них благоприятное впечатление и вызывали у них желание работать или учиться по этой специальности.

В пресс-службе администрации региона привели данные, что в 2024 году в Ленобласти были трудоустроены 10,3 тысячи подростков. При этом 23% из них были "трудные" подростки, находящиеся в группе риска. Рабочие места для несовершеннолетних предоставили 318 работодателей.

По состоянию на 2025 году, количество трудоустроенных подростков уже достигло 7,4 тысячи человек. На финансирование этой программы в области выделили 95,6 млн рублей.

Напомним, в марте 2025 года Александр Дрозденко поручил выплачивать по 1 млн рублей тем работодателям, которые будут брать к себе на работу ветеранов СВО с инвалидностью. Соответствующее решение Дрозденко принял по итогам встречи с участниками СВО в филиале Фонда "Защитники Отечества" в Выборге.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Дрозденко