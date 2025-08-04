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Новости 4 августа 2025, 15:16

Разумишкин показал, как расширят скейт-парк на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика Разумишкин показал, как расширят скейт-парк на Пулковском шоссе

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 4 августа сообщил о подготовке к реализации второй очереди спортивного кластера под путепроводом на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе. По его словам, помимо скейт-парка, там появятся площадки для стритбола и места для семейного отдыха.

"Новая очередь существенно расширит функциональность пространства. Проект включает разнообразные зоны для уличного спорта: площадки для панна-футбола, воркаут, стритбол, зону для паркура, а также места для семейного отдыха", - написал Разумишкин в своем telegram-канале.

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Он напомнил, что первая часть проекта, включавшая в себя установку каркасного скейт-парка под путепроводом, была завершена осенью 2024 года. Он подчеркнул, что новая площадка стала не только популярным местом среди молодежи Московского района, но и была признана лучше практикой благоустройства по версии Минстроя России.

Напомним, ранее Разумишкин показал, как благоустроят пространство возле Василеостровского рынка. Там намерены возвести новые пешеходные дорожки, установить детские качели и удобные лавочки, разместить велосипедные площадки и высадить деревья.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Разумишкина


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Разумишкин Евгений Николаевич






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