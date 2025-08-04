С петербуржцев взыскали свыше 2,3 млн рублей за распитие алкоголя

В 2025 году судебные приставы взыскали свыше 2,3 млн рублей штрафов за распитие алкоголя и употребление наркотических веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ), сообщила 4 августа пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Всего за 8 месяцев этого года было возбуждено 8,4 тысячи исполнительных производств в отношении петербуржцев за подобные нарушения.

В публикации отмечается, что размер штрафа за распитие алкоголя или употребление наркотиков в запрещенных местах составит от 500 до 1,5 тысячи рублей. При этом в 2025 году почти 4,5 тысячи жителей Петербурга погасили административные штрафы за подобные нарушения в принудительном порядке. Всего они выплатили более 2,3 млн рублей.

Кроме того, еще 404 человека были привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Размер штрафа за это нарушение так же составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей, а общий размер взысканных за это нарушение штрафов в 2025 году составил более 215 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУФССП подчеркнули, что чаще всего эти статьи нарушаются жителями Приморского, Кировского и Фрунзенского районов города.

Напомним, ранее о количестве выписанных штрафов за остановку или стоянку автомобиля под запрещающими знаками в июле отчитался городской комитет по транспорту. Всего за один летний месяц это нарушение было зафиксировано более 72 тысяч раз.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру