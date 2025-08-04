Каждое третье преступление в Петербурге относится к тяжким и особо тяжким

За первые шесть месяцев 2025 года в Петербурге зарегистрировано 31 872 преступления, говорится в опубликованном 4 августа отчете Петростата о социально-экономическом положении в городе и Ленинградской области. На долю тяжких и особо тяжких преступлений приходится 35,3% от общего числа попавших в статистику.

"Из общего числа зарегистрированных преступлений 11 242 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям", — сообщили исследователи.

Относительно первого полугодия 2024 года доля таких преступлений выросла в Петербурге на 5,7%. При этом общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 1% за год.

Сильнее всего в январе - июне выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего в отчете говорится о 3 465 подобных случаях нарушения закона, и это на 16,7% превышает показатели первых шести месяцев 2024 года. На 12% выросло число разбойных нападений (56 случаев). На 7,7% увеличилось количество случаев хулиганства (112), на 6,8% выросло количество убийств и покушений на них (78). Каждое третье преступление (10 569) было связано с мошенничеством, их доля выросла на 2,2%.

В то же время на 32,3% сократилось количество изнасилований и покушений на них — всего в городе зарегистрирован 21 подобный эпизод. До 278 (на 16%) уменьшилось количество грабежей и до 7 953 (на 5,5%) снизилось количество краж. Доля экономических преступлений снизилась на 13%, в абсолютных цифрах речь идет о 2 009 подобных случаях.

За шесть месяцев в городе выявили 9 451 преступника, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Больше половины из них (5 616) не имеют постоянного источника дохода. В основном речь идет о мужчинах — из общего количества только 2 028 совершивших преступления лиц были женщинами. Не достигли совершеннолетия 206 преступников.

Месяцем ранее Петростат сообщал о 26 988 преступлениях, выявленных с января по май. Тогда на долю тяжких и особо тяжких преступлений приходилось 35,4%.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру