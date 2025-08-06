В Петербурге оштрафовали более 700 любителей езды по обочинам

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 851 водителя в Петербурге и Ленобласти за езду по обочине, сообщили 6 августа в пресс-службе регонального ГУ МВД.

В Петербурге полицейские оштрафовали 721 водителя. В соседней Ленобласти - еще 130 человек. В ГУ МВД отметили, что так называемые "обочечники" активизируются в дачный сезон, когда на дорогах образуются пробки из-за множества желающих уехать за город. При этом попытки объехать таким образом затор становятся причиной дорожных конфликтов и нередко приводят к аварийным ситуациям.

"Это связано с тем, что обочина предназначена не для движения, а для остановки транспортных средств в случае необходимости, а также для обеспечения безопасности пешеходов", - напоминают в полиции.

За езду по обочине нарушителям может грозить штраф 2250 рублей по ст. 12.15.1 КоАП (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

фото ЗАКС.Ру