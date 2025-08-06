Смольный ждет рост поступлений в бюджет до 3 млрд рублей после ухода "наливаек"

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов полагает, что после вступления в силу закона о "наливайках" сборы в бюджет города смогут увеличатся на сумму от 1 до 3 млрд рублей. Таким мнением он поделился в интервью изданию "Фонтанка".

"За счет дополнительных требований к ресторанам появятся новые рабочие места. Поэтому считаем, что сборы в бюджет, несмотря на потерю части заведений (а на их месте откроется что-то другое, тоже приносящее доходы в бюджет), вырастут от 1 до 3 млрд рублей в год", - рассказал Ситов.

При этом в Смольном уверены, что массового перехода предпринимательской деятельности в нелегальную зону не будет. Также врио главы комитета рассказал, что 1 сентября в городе появится реестр ресторанов, которые смогут продавать алкоголь в ночное время. Попасть в него представители смогут в заявительном порядке. Ситов отметил, что не более 300-350 заведений не смогут соответствовать всем критериям. Ранее эксперты заявляли, что число таких заведений примерно в пять раз выше.

Напомним, закон о "наливайках" принят Заксобранием Петербурга в мае 2025 года. Согласно новым положениям, алкоголь в ночное время смогут продавать заведения, которые будут соответствовать критериям ресторанов. В частности, у них должен быть отдельный вход с улицы, площадь для размещения гостей не менее 50 кв. М, а также отдельные туалеты для посетителей и персонала, кнопка вызова охраны. Против закона активно выступало бизнес-сообщество.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру