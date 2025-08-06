"Ротонда": Активистку Елену Попову* отпустили из СК под подписку о невыезде

Следственный комитет отпустил под подписку о невыезде соосновательницу "Движения сознательных отказчиков"* 60-летнюю Елену Попову* в рамках уголовного дела о распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщил вечером 6 августа Telegram-канал "Ротонда". По информации журналистов, ей также запретили пользоваться социальными сетями.

Как следует из опубликованного поста, днем Попову* вызвали в СК на допрос. Это произошло спустя несколько часов после того, как Фрунзенский районный суд отказался избирать ей меру пресечения.

Напомним, утром 5 августа Попова* сообщила в своем Telegram-канале, что к ней пришли с обыском. В дальнейшем появилась информация о задержании петербурженки по делу о распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил. Причиной этого называли прошлогодний стрим, опубликованного на ее странице во "ВКонтакте".

Меру пресечения Поповой* должны были избрать днем 6 августа. Заседание проходило в закрытом от публики режиме из-за того, что на нем должны были огласить информацию о ее здоровье. Следствие ходатайствовало об аресте, однако суд просьбу не удовлетворил. После этого петербурженка уехала домой, откуда ее и вызвали в СК.

*Минюст внес "Движение сознательных отказчиков" в единый реестр иноагентов, в числе его участников указана Елена Попова

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру