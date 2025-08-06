Суд не избрал меру пресечения активистке Елене Поповой*

Фрунзенский районный суд не стал удовлетворять ходатайство следствия о помещении под арест 60-летней активистки Елены Поповой* и не избрал ей никакую меру пресечения, передает 6 августа корреспондент ЗАКС.Ру. Соосновательницу "Движения сознательных отказчиков"* обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

В коридоре перед началом заседания представительница движения "Солдатские матери Санкт-Петербурга"** собирала подписи под поручительством за Попову*. Она же сообщила ЗАКС.Ру о том, что во вторник утром Поповой* стало плохо и ее увезли в больницу. Тем не менее, на заседание обвиняемая прибыла до назначенного времени начала заседания.

Само заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству защиты Поповой*. Адвокат объяснил это необходимостью оглашения документов, касающихся состояния здоровья петербурженки.

Об обыске дома у Поповой* стало известно 5 августа, видеозапись с рассказом об этом появилась утром в ее telegram-канале. Петербурженка жаловалась, что силовики "топором рубят дверь", и говорила, что к ней пришли сотрудники ФСБ. Ближе к вечеру ДСО* сообщило, что Попову* преследуют из-за опубликованного на ее странице во "ВКонтакте" стрима, датированного 16 мая 2024 года. Также в опубликованном посте говорилось, что в последние годы активистка оставалась в движении как волонтер.

Попова* до 2013 года была активисткой "Солдатских матерей Петербурга"**, позже она стала одной из соосновательниц ДСО*. В начале июля она разместила в социальных сетях пост со словами о полном отходе от правозащитной деятельности. Принятое решение она объяснила моральной усталостью.

"Движение сознательных отказчиков"* предоставляло юридическую и психологическую помощь не желающим служить в армии. Сайт и страница движения во "ВКонтакте" заблокированы на территории России с 2022 года.

*Минюст внес "Движение сознательных отказчиков" в единый реестр иноагентов, в числе его участников указана Елена Попова

**Минюст внес движение "Солдатские матери Санкт-Петербурга" в единый реестр иноагентов в 2014 году, в 2015 году его исключили из списка иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру