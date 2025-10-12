Двое мужчин погибли при пожаре в квартире на Большевиков

Вечером 11 октября в результате пожара в двухкомнатной квартире дома на проспекте Большевиков погибли двое мужчин 1961 и 1962 годов рождения, сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 20:47. Инцидент произошел в пятиэтажном доме по адресу проспект Большевиков, дом 49, корпус 1. Как уточнили в экстренных службах, горение происходило на площади 10 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 21:31. К работе привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Следком организовал доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что квартира захламлена мусором. По версии следователей, пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка. Ранее по этому адресу уже были возгорания, добавили в СК.

В начале октября в Петербурге на территории автопарка в Красногвардейском районе сгорели два лазурных автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру