Новости 19 октября 2025, 15:59

Вице-губернатор Потапенко ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире

В четверг, 23 октября, вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, курирующий силовой блок в правительстве города, проведет прямую линию в эфире телеканала "Санкт-Петербург". В зону ответственности чиновника входит комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. 

Вопросы от горожан будут принимать на личной странице Потапенко в социальной сети "ВКонтакте", а также по телефону 8 (812) 246-79-49. Сам эфир состоится 23 октября в 20:00. Трансляция также будет доступна в интернете. 

Потапенко вошел в состав правительства Петербурга осенью 2024 года. До назначения он с 2010 года возглавлял петербургское УФСИН. Подробнее о карьере Потапенко — читайте в материале ЗАКС.Ру. Для чиновника предстоящая прямая линия станет второй. В прошлый раз он отвечал на вопросы горожан в марте 2025 года.

Константин Леньков


