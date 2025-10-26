Более 170 тысяч петербуржцев поучаствовали в городском субботнике

Участниками общегородского Дня благоустройства в Петербурге стали более 170 тысяч человек, сообщили 26 октября в администрации губернатора. Всего за день удалось собрать 5700 кубометров мусора и высадить почти 750 деревьев и 600 кустарников.

Пункты выдачи инвентаря работали во всех районах города, также к выполнению работ привлекли более 3,6 тысячи единиц техники. Кроме того, в рамках акции прошли 136 мероприятий по таким направлениям, как "Сохранение природы", "Раздельный сбор", "Чистота", "Разумное потребление".

"Горожане приняли участие в семейных играх на свежем воздухе, в эко-квестах и мастер-классах, могли потренироваться в раздельном сборе отходов или создать арт-объекты из различных материалов, идущих на переработку", — рассказали в Смольном.

Напомним, в числе участников субботника оказался и губернатор Александр Беглов, который высадил ель в парке 300-летия Санкт‑Петербурга. Всего в парке высадили 80 молодых елей, а также наградили победителей конкурса детского рисунка "Мы — за чистоту!".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного