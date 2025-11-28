Цивилев предложил Роскачеству уравнять шаверму с шаурмой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил Роскачеству поставить точку в давнем вопросе о правильном наименовании шаурмы и шавермы. 28 ноября парламентарий рассказал в своих социальных сетях, что направил в профильную структуру предложение признать в ГОСТе оба варианта обозначения популярного уличного блюда. Шаверма уже давно считается частью языковой среды не только Петербурга, но и ряда других регионов страны, считает парламентарий.

"Предложил при утверждении итоговой редакции стандарта сохранить возможность использования обоих наименований в технической документации, меню и рекламе, чтобы не ограничивать ни культурное разнообразие, ни свободу потребительского выбора", — сообщил депутат.

Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался мнением Цивилева о необходимости добавить в ряд шавермы и шаурмы ещё и шварму. На это депутат ответил, что третий вариант не соответствует культурному коду Петербурга, а также высказал своё негативное отношение к этой языковой норме для блюда в лаваше. В беседе с ЗАКС.Ру народный избранник отдельно признался в своей любви к тем, кто говорит "шаверма", а не "шаурма".

– Все федеральные органы находятся в Москве, они везде пихают шаурму. Страна у нас большая, и у нас здесь есть шаверма. И она гораздо лучше по вкусовым качествам и по способу изготовления, чем какая-то шаурма. Шаверма — это петербургский продукт, — добавил Цивилев.

Несмотря на то что, по мнению депутата, шаверма лучше шаурмы, сам парламентарий обычно радует себя этим блюдом лишь дважды в месяц. Более частое употребление может вызвать у него недомогание. При этом, вспоминая студенческие годы, Цивилев рассказал, что тогда "ел только шаверму".

Ранее Цивилев предложил вице-губернатору Борису Пиотровскому создать официальный словарь петербургского сленга. По мнению депутата, "петербургизмы — это русские или адаптированные слова, которые уже стали частью городского фольклора".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру