Хакеры атаковали сервис для оплаты парковок Петербурга

Сервис для оплаты городских парковок 2 декабря подвергся DDoS-атаке хакеров, сообщила пресс-служба Центра управления парковками Петербурга. Проблемы наблюдаются при оплате парковочного времени через СМС, официальный сайт и Telegram-бот, "Сбер", а также приложение "Парковки Петербурга" при использовании банковской карты.

Остаются доступными для оплаты парковки паркоматы и приложения "Парковки России" и "Парковки Петербурга" при оплате парковочного счета, уточнили в ведомстве. Информацию об изменении ситуации разместят дополнительно на официальных ресурсах, добавили в учреждении.

Чтобы водители не получали штрафы за несвоевременную оплату парковки из-за подобных происшествий, депутаты фракции "Яблоко" в Законодательном собрании разработали законопроект, позволяющий оплачивать стоянку автомобиля до конца суток. По мнению парламентариев, это поможет решить проблему, когда из-за перебоев в работе мобильного интернета или по иным причинам автомобилисты не могут вовремя заплатить за парковку. Сейчас, если водитель не оплачивает автостоянку в течение 15 минут, ему грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру