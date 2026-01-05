ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
5 января 2026

В Петербурге на 3% выросло количество ИП и юрлиц в реестре МСП

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестре малого и среднего бизнеса Петербурга увеличилось в 2025 году, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Налоговой службы. За прошлый год рост составил 2,9%. Всего в реестре данные о 389 тысячах организаций.

По данным издания, количество ИП увеличилось в 2025 году на 7% - 14,7 тысячи человек. При этом число юрлиц стало меньше на 2% - 3,68 тысячи. 

Количество самозанятых в Петербурге выросло на 18% - на 141 тысячу. Общее их число превысило 943 тысячи человек. 

Отметим, за 2024 год реестр МСП Петербурга вырос на 2,7%. Тогда общее число организаций составляло 378 тысяч. 

