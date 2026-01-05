В Петербурге на 3% выросло количество ИП и юрлиц в реестре МСП

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестре малого и среднего бизнеса Петербурга увеличилось в 2025 году, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Налоговой службы. За прошлый год рост составил 2,9%. Всего в реестре данные о 389 тысячах организаций.

По данным издания, количество ИП увеличилось в 2025 году на 7% - 14,7 тысячи человек. При этом число юрлиц стало меньше на 2% - 3,68 тысячи.

Количество самозанятых в Петербурге выросло на 18% - на 141 тысячу. Общее их число превысило 943 тысячи человек.

Отметим, за 2024 год реестр МСП Петербурга вырос на 2,7%. Тогда общее число организаций составляло 378 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру