Замминистра обороны России подарил трехлетней петербурженке велосипед

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков поучаствовал в акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе ведомства. Замглавы снял с дерева открытку трехлетней Софьи из Петербурга, которая попросила в подарок велосипед.

В пресс-службе рассказали, что Фрадков поручил представителям Минобороны вручить девочке подарок. Вместе с представителями ведомства велосипед Софье презентовали Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, в самом Петербурге проходит акция "Дерево желаний". В её рамках губернатор города Александр Беглов решил вручить подарки трем детям.

Скриншот видео Минобороны РФ