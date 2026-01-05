Замминистра обороны России подарил трехлетней петербурженке велосипед

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков поучаствовал в акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе ведомства. Замглавы снял с дерева открытку трехлетней Софьи из Петербурга, которая попросила в подарок велосипед.
В пресс-службе рассказали, что Фрадков поручил представителям Минобороны вручить девочке подарок. Вместе с представителями ведомства велосипед Софье презентовали Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, в самом Петербурге проходит акция "Дерево желаний". В её рамках губернатор города Александр Беглов решил вручить подарки трем детям.
Скриншот видео Минобороны РФ