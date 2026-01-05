ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 5 января 2026, 11:26

Замминистра обороны России подарил трехлетней петербурженке велосипед

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков поучаствовал в акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе ведомства. Замглавы снял с дерева открытку трехлетней Софьи из Петербурга, которая попросила в подарок велосипед. 

В пресс-службе рассказали, что Фрадков поручил представителям Минобороны вручить девочке подарок. Вместе с представителями ведомства велосипед Софье презентовали Дед Мороз и Снегурочка. 

Напомним, в самом Петербурге проходит акция "Дерево желаний". В её рамках губернатор города Александр Беглов решил вручить подарки трем детям. 

