Спортсменам Петербурга продлили призовые выплаты на 2026 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о продлении на 2026 год ежемесячных выплат призерам Всероссийской спартакиады, чемпионатов и первенств России среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Документ вносит изменения в Социальный кодекс Петербурга. Меру ранее ввели для поддержки спортсменов из-за отстранения представителей России от участия в международных соревнованиях.

Напомним, выплату решили ввести в начале 2023 года. Тогда Заксобрание Петербурга одобрило законопроект о поощрении спортсменов-призеров в размере 57 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру