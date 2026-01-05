ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
5 января 2026, 12:14

Спортсменам Петербурга продлили призовые выплаты на 2026 год

Спортсменам Петербурга продлили призовые выплаты на 2026 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о продлении на 2026 год ежемесячных выплат призерам Всероссийской спартакиады, чемпионатов и первенств России среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Документ вносит изменения в Социальный кодекс Петербурга. Меру ранее ввели для поддержки спортсменов из-за отстранения представителей России от участия в международных соревнованиях.

Напомним, выплату решили ввести в начале 2023 года. Тогда Заксобрание Петербурга одобрило законопроект о поощрении спортсменов-призеров в размере 57 тысяч рублей. 

Фото: ЗАКС.Ру


