Петербургский ЗакС вернулся с каникул

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуВ Мариинском дворце состоялось первое заседание депутатов Законодательного собрания в 2023 году. Собрание прошло продуктивно: рассмотрели более десяти вопросов, приняли закон о выплатах петербургским спортсменам, обсудили налоговые льготы для пострадавших от санкций компаний и уже успели отклонить предложение "Яблока".

После почти четырех недель "каникул" депутаты Законодательного собрания собрались в Мариинском дворце 17 января. Шестеро депутатов не смогли явиться на первую встречу в году. Пятеро из них доверили коллегам голосовать за них.

Парламент позаботился о кошельках чемпионов

Самым бурным обсуждением сопровождался вопрос о ежемесячных выплатах петербургским спортсменам. Губернатор Александр Беглов предложил начислять по 57 тысяч рублей призерам российских чемпионатов и победителям Всероссийской спартакиады. Подобные поощрения уже действуют в других регионах страны. Их рассматривают в качестве мер поддержки в связи отстранением российских спортсменов от международных соревнований. С критикой на представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко обрушились "яблочники".

- Почему в очередной раз нам предлагаются меры по приспособлению к тому, что происходит после 24 февраля, предлагается лечить последствия, умалчивая первопричинное? Еще вопрос вполне конкретный. Насколько увеличится число спортсменов? - поинтересовался лидер фракции Александр Шишлов.

"Яблочник" предложил направить средства на поддержание массового спорта, а не на спорт высоких достижений.

- Вы предлагаете не реагировать на происходящее? Ничего не делать? Я считаю, что в данный момент жизнь страны в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых мы живем и работаем, обязывает реагировать на происходящее. И на плохое, и на хорошее, - парировал Сухенко.

Депутат Борис Вишневский поддержал высказывание своего однопартийца и призвал добиваться устранения причин, из-за которых российские спортсмены оказались в изоляции. По его мнению, этого можно добиться с помощью проведения мирных переговоров.

- Именно этим и занимается наше государство во главе с нашим президентом, - коротко высказался спикер Александр Бельский.

Также с предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, который призывал увеличить число поощряемых мест с трех до шести. Так, по его словам, в некоторых регионах выплаты получают восемь лидерских позиций. Его идея стала единственной предложенной поправкой к законопроекту. Ее принимать отказались, сославшись на то, что в Смольном уже все посчитали и пересмотр трат уже нецелесообразный. Сухенко поспешил успокоить Павлова, напомнив, что в будущем список бенефициаров можно расширить.

- Давайте, что говориться, жить по своим силам. У нас никто не отнимает будущего, я вас хочу заверить, - добавил Сухенко.

На этом же заседании ЗакС принял законопроект в трех чтениях. Теперь документ должен подписать губернатор Александр Беглов. Новые поощрения будут рассчитываться по итогам спортивных достижений атлетов в 2022 году и будут действовать только в 2023 году.

Портам разгрузят налоги

Другим важным обсуждением стало предоставление налоговых льгот отраслям, которые особенно пострадали от санкций. У Большого порта Петербурга с марта 2022 года практически полностью прекратились контейнерные перевозки. У связанных с портом компаний, в которых работают порядка 9 тысяч человек, почти в два раза сократился грузооборот, что повлекло сокращение чистой прибыли и поставило вопрос над текущей операционной деятельностью. С похожими проблемами столкнулись и телекоммуникационные компании, которые заняты в сфере развития связи - они не могут приобретать необходимое оборудование из-за рубежа. Для них Смольный предлагает ввести инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. По задумке, это должно позволить привлечь в отрасли новые инвестиции.

В основном депутаты восприняли законопроект положительно. В его поддержку высказались члены фракций КПРФ и "Новые люди". Проект принят за основу единогласно.

Первый отказ "яблочникам" в новом году

ЗакС не стал поддерживать инициативу "Яблока" о внесении изменений в регламент заседаний петербургского парламента. "Яблочники" предлагали запретить парламентариям исключать вопрос из повестки заседания без согласия фракции, которая его внесла.

- Смысл нашего предложения - защита избирателей, голосовавших за политические партии. Они имеют право, чтобы их позиция была представлена, звучала публично и обсуждалась в петербургском парламенте, - заявил Шишлов.

Его однопартиец Вишневский решил начать презентацию инициативы с советского анекдота про разговор гражданина и сотрудника госбезопасности. Президент Владимир Путин уже рассказывал похожий анекдот в 2019 году, но немного измененный.

- Значит, я имею право?

- Конечно, имеете.

- Значит, я могу?

- Нет, не можете.

Примерно так Вишневский описал взаимоотношения фракции "Яблоко" с другими депутатами Законодательного собрания седьмого созыва. Регулярно депутаты отказываются рассматривать предложенные "яблочниками" инициативы.

- Думаю, что совершенно правильно даже из прагматических соображений позаботиться о защите ваших прав, потому что эта норма понадобится и вам. Обязательно поддержим и будем обеспечивать гарантии всех политических сил, за которые голосовали жители петербурга, - обратился Вишневский к коллегам.

С резкой критикой выступил депутат-единоросс Денис Четырбок. Он назвал предложение противоречащим логике и демократическим основам. Депутат обвинил авторов идеи в пиаре на решении сиюминутных проблем.

- Повестка у нас утверждается собранием, поэтому на нее распространяются те же самые правила, как и при принятии остальных решений, а именно большинством голосов. <...> Уж если кто-то сегодня поддержит данную инициативу, то я предлагаю пойти дальше и отдать свои ключи для голосования прямиком во фракцию "Яблоко", - заявил Четырбок.

Формально большинство депутатов не отказали "Яблоку", а проигнорировали голосование. "За" проголосовало 12 человек, а "против" - 1. После заседания лидер фракции КПРФ Роман Кононенко рассказал, что фракция решила поддержать предложение "яблочников", несмотря на антикоммунистические высказывания в выступлениях депутатов.

Также во время заседания депутаты одобрили в первом чтении законопроект о поддержке добровольцев, приняли за основу законопроект, позволяющий губернатору реагировать на изменения территориальных границ Петербурга в три раза дольше - с двух месяцев до полугода. Кроме того, в первом чтении депутаты одобрили идею обязывать физических и юридических лиц отвечать на запросы Контрольно-счетной палаты, если они будут обладать необходимыми сведениями.



















Константин Леньков