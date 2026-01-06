ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 января 2026, 16:59

До 27% снизился объем нераспроданного нового жилья в Петербурге в 2025 году

фото ЗакС политика До 27% снизился объем нераспроданного нового жилья в Петербурге в 2025 году

По итогам 2025 года объем нераспроданного жилья в новостройках в Петербурге снизился до 27%, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков "Движение.ру". В 2024 году объем составлял 32%.

Всего по России нераспроданной осталось 37% новой недвижимости. Самый большой процент нереализованного жилья в Краснодаре - 60%. От 40% до 50% - в Красноярске, Самаре, Новосибирске, Уфе, Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону. 

Отметим, в 2025 году в Петербурге сократились продажи автомобилей. При этом, рост покупок машин произошел в последние месяцы года - ноябре и декабре. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама