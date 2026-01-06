До 27% снизился объем нераспроданного нового жилья в Петербурге в 2025 году

По итогам 2025 года объем нераспроданного жилья в новостройках в Петербурге снизился до 27%, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков "Движение.ру". В 2024 году объем составлял 32%.

Всего по России нераспроданной осталось 37% новой недвижимости. Самый большой процент нереализованного жилья в Краснодаре - 60%. От 40% до 50% - в Красноярске, Самаре, Новосибирске, Уфе, Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону.

Отметим, в 2025 году в Петербурге сократились продажи автомобилей. При этом, рост покупок машин произошел в последние месяцы года - ноябре и декабре.

Фото: ЗАКС.Ру