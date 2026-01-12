ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 января 2026, 18:53

Комитет по вопросам законности подвел итоги контроля за благоустройством за год

В 2025 году комитет по вопросам законности провел 164 надзорных мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, сообщили 12 января в пресс-службе ведомства. По итогам выездных обследований и мониторинга безопасности были составлены 57 предписаний в отношении контролируемых лиц.

Как отметили в комитете, предписания касались устранения выявленных нарушений или же содержали требования о проведении мероприятий для недопущения вреда охраняемым по закону ценностям. Кроме того, в 32 случаях сотрудники комитета составили протоколы о невыполнении в установленный срок требований органа (ст. 19.5 КоАП РФ). Протоколы были направлены мировым судьям для рассмотрения.

Также контролируемым лицам за год вынесли 620 предостережений о недопустимости нарушений Правил благоустройства на территории Петербурга.

Всего на контроле комитета сейчас находятся 158 объектов, которыми владеют или пользуются граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. К числу таких объектов относятся земельные участки, ларьки, гаражи, фасады зданий и иные объекты.

