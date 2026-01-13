Парфенчиков предложил увеличить выплаты студенткам при рождении детей

В Карелии могут увеличить размер единовременных выплат студенткам при рождении детей, сообщил 13 января глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. Сам законопроект зарегистрирован на сайте Законодательного собрания Карелии днем ранее.

Сейчас карельские студентки при рождении ребенка имеют право на выплату в размере 100 тысяч рублей. Законопроект предусматривает увеличение этой суммы до 150 тысяч рублей за первенца и до 200 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей. Кроме того, предлагается увеличить максимальный возраст получательниц выплаты с нынешних 25 лет до 30 лет.

Подобная мера поддержки действует в Карелии с начала 2025 года. Как сообщил Парфенчиков, всего за год ей воспользовались 44 студентки.

"Убежден, что социальные меры для родителей должны становиться все более адресными и концентрироваться на молодой семье и поддержке материнства. Именно это и является залогом развития нашего общества и государства", — выразил мнение глава Карелии.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен "в целях стимулирования рождаемости женщинами молодого возраста, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования".

