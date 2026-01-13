Гимн Новгородской области выберут по итогам конкурса

Правительство Новгородской области объявило конкурс на создание гимна региона, о чем сообщило 12 января. Принимать заявки от соискателей начнут в пятницу, 16 января.

Гимн должен отражать "историческое прошлое, настоящее и будущее новгородской земли". В соответствии с требованиями, первый куплет предполагается посвятить прошлому Новгородчины, второй куплет — ее воинской славе и трудовым подвигам местных жителей, а третий куплет "должен отражать широкие возможности и перспективы для жителей Новгородской области".

Согласно требованиям, проект гимна должен соответствовать правилам русского литературного языка и быть доступным для понимания граждан любого возраста. Предполагается, что он окажется простым в заучивании. От произведения ждут, что оно будет сделано "на высокохудожественном поэтическом и музыкальном уровне".

"Рекомендуемый объем текста стихов к проекту гимна должен содержать 12-16 строк (3-4 строфы) и припев. Проект гимна, содержащийся в конкурсном материале, должен быть предназначен для сольного или хорового исполнения на русском языке в оркестровом (инструментальном) сопровождении и являться новым произведением", — говорится в сообщении правительства региона.

Участие в конкурсе смогут принять совершеннолетние граждане России. Подавать заявки они смогут как самостоятельно, так и от лица творческих коллективов. При этом организаторы установили ограничение, согласно которому каждый соискатель вправе представить на конкурс лишь одно произведение.

Сам конкурс пройдет в три этапа. На первом будут принимать поступающие заявки, он продлится до 27 февраля. Отбирать победителя будут со 2 по 30 марта, а огласят его 31 марта.

