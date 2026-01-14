Земля промназначения дороже всего на севере Петербургской агломерации

Северная часть Петербургской агломерации лидирует по стоимости земли промышленного назначения, сообщили 14 января в компании Bright Rich | CORFAC International. Там цена участка составляет около 60-70 млн рублей за один гектар.

Наиболее востребованные у компаний участки локализованы между деревней Скотное и Кольцевой автомобильной дорогой. Земля здесь пользуется спросом у бизнеса, которому важна близость к городу. Однако же из-за сложностей рельефа и нехватки энергомощностей здесь наблюдается нехватка земли, подходящей для строительства производственно-складских объектов.

На юге агломерации стоимость гектара колеблется в пределах 25-70 млн рублей. Здесь земля пользуется спросом у компаний, ориентированных на поставки из Москвы или центральной России.

В свою очередь, на востоке за один гектар земли промышленно-складского назначения просят от 20 млн до 35 млн рублей. В первую очередь спросом пользуются участки между деревней Разметелево и КАД, рядом с Мурманским шоссе. Как полагают аналитики, более низкая стоимость участков здесь связана с неудобным расположением, сложностями с подведением энергоресурсов и "неоднородным качеством дорог".

Андрей Казарлыга