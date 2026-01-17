Депутат Павлов устроил пробежку по льду Финского залива

Глава фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов поделился 17 января с подписчиками своего Telegram-канала видеозаписью своей пробежки по льду Финского залива. На протяжении полутораминутного ролика парламентарий бежит по льду залива, демонстрируя виды вокруг и, заодно, других спортсменов.

— Красота! Солнце, мороз. Просто супер. <...> У меня сегодня план — [кронштадтский] форт "Тотлебен" впереди. Каждую зиму бегаю, когда залив замерзает. Там около 20 километров туда и обратно, — делится Павлов.

Пару раз автор ролика демонстрирует не скрытый под слоем снега лед. В первом случае он отмечает, что по такой поверхности "страшно пробегать". Позже Павлов отмечает, что здесь "главное — не провалиться".

Видеозапись Павлов подписал лаконично: "Уникальная атмосфера и настроение петербургского зимнего утра. Где еще такое может быть?"

Отметим, что накануне дирекция Комплекса защитных сооружений сообщила, что запрет выхода на лед в Петербурге действует до 25 января. Ранее говорилось, что ограничение действительно до 16 января, однако его продлили.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Дмитрия Павлова