Володин снова задумался об усилении контроля за видеоиграми

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 14 февраля запустил опрос в мессенджере MAX о необходимости ужесточения контроля за видеоиграми, популярными среди подростков. По его мнению, через игровые платформы несовершеннолетних могут вовлекать в противоправную деятельность.

"Эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми", - говорится в сообщении Володина.

В MAX отсутствует функция голосования, поэтому депутат Госдумы предложил пользователям отреагировать на опрос, оставляя реакции "да" и "нет" на пост. За 4,5 часа за усиление контроля высказались более 4,3 тысячи участников, против – чуть меньше тысячи.

Володин уверен, что игровые сервисы используются для вовлечения детей в закрытые чаты с запрещенным контентом. По его словам, подросткам предлагают денежное вознаграждение и инструкции по совершению преступлений. Спикер Госдумы отметил, что вовлечением подростков в преступную деятельность могут заниматься "в том числе украинские террористы". Он добавил, что рассматривается версия о взаимосвязи недавних нападений.

Отметим, это не первый раз,когда Володин опрашивает своих подписчиков на тему видеоигр. В начале января 2025 года он также рассуждал о необходимости запретить деструктивный контент в играх.

С начала 2026 года в России участились нападения подростков в школах и техникумах. Так, одно из последних происшествий произошло в Анапе 11 февраля. Студент открыл стрельбу из украденного у родственника ружья в холле техникума. Погиб охранник, ранены два человека.

Екатерина Гусева / Фото: Государственная дума