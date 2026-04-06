Власти Северодвинска предложили использовать название Молотовск в памятные даты

В Архангельской области власти Северодвинска подготовили инициативу, согласно которой официальным символом города на три дня в году станет историческое название Молотовск. Проект решения опубликован на сайте администрации. Документ поступил на рассмотрение Городского совета депутатов Северодвинска, подтвердили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента.

Документ предусматривает использование наименования Молотовск строго в определенные даты: День Победы (9 мая), День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (22 июня) и День преобразования поселка Судострой в Молотовск (11 августа).

Изначально Северодвинск являлся рабочим поселком Судостроем, однако получил статус города и переименовался в Молотовск в честь советского и политического деятеля Вячеслава Молотова в 1938 году. Современное название город приобрел только в 1957 году.

В даты, указанные в инициативе, на въездах в город собираются заменить дорожные знаки с надписью Северодвинск на аналогичные с названием Молотовск. Подобная практика уже распространена в городе-герое Волгограде, который в памятные даты называется Сталинградом.

Ранее с инициативой временно возвращать историческое название города выступали в Петербурге. В День Победы, День памяти и скорби, а также в День прорыва блокады город предлагают переименовать в Ленинград – такое название носил Петербург в период с 1924 по 1991 год.

